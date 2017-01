"We hebben een dossier geopend over deze vorm van cyberhaat, omdat we erop gewezen werden, maar ook op eigen initiatief", zegt de woordvoerder van Unia, die daarmee de berichten van Sudpresse bevestigt. "We betreuren deze vorm van ordinair racisme, die helaas een dagelijkse realiteit blijft. We betreuren het vooral vanwege de positie van de betrokken persoon zelf. Spijtig dat vandaag nog dergelijke ongelukkige beelden gebruikt worden om te lachen."

Unia gaat de reikwijdte van het commentaar en het gebruik van de emoticon nu onderzoeken. "Binnen een paar weken zullen we beslissen of we het onderzoek al dan niet voortzetten. Het is niet zeker of de antiracisme- of antidiscriminatiewet van toepassing zijn, want hier wordt niet tot haat opgeroepen."