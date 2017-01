De laatste aflevering van "Sherlock" was sowieso al het onderwerp van een kleine hype omdat scenarioschrijver Steven Moffat in interviews min of meer te kennen had gegeven dat het wel eens de allerlaatste aflevering van de huidige reeks zou kunnen zijn.

"We hebben het niet geschreven met de bedoeling dat het de laatste zou zijn, maar het zou wel eens kunnen. We zouden hier kunnen eindigen. In de vorige reeksen kon dat niet omdat die altijd eindigden op een enorme cliff-hanger", aldus Moffat.