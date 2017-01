Een van haar volgers richtte zijn pijlen op de zwarte man die op de achtergrond te zien is en reageerde met "die neger". "Ik weet het", antwoordde Schotte, die er een emoticon van uitwerpselen achter plaatste. Vrij snel nadat het nieuws vanochtend in verschillende media terecht was gekomen, werd de foto van haar Instagramaccount verwijderd.

De kersverse Miss België was een hele dag niet bereikbaar voor commentaar, maar vanavond gaf ze alsnog een korte reactie via een persbericht. "Ik sta open voor alle culturen en voor alle mensen. Mijn papa werkt hoofdzakelijk in Afrika, hoe zou ik nu een racist kunnen zijn", zo staat er te lezen. "Het spijt me heel erg als sommige mensen gekwetst zijn door de reactie die iemand op mijn Facebook (sic) plaatste. Ik wil me dan ook excuseren aan iedereen die zich aangevallen voelt."

Schotte lijkt zich daarmee te verontschuldigen voor de reactie van de man die "die neger" postte, maar zegt voor de rest niets over de emoticon waar de heisa over gaat. Miss België organisatrice Darline Devos zei eerder op de dag dat Schotte de emoticon "gebruikte als smiley, helemaal niet op een negatieve manier".

Met die mening zijn heel wat mensen het duidelijk niet eens. Enkele andere foto's op het Instagramaccount van de jongedame worden nu ontsierd door reacties met de bewuste "drolletje-emoticon" in.

Schotte benadrukt voorts in het persbericht dat ze haar best zal doen om een goede Miss België te zijn.