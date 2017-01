Dekeyser kwam al heel vroeg in contact met de radio. Op zijn zeventiende deed hij mee aan een prijsvraag, waarna hij werd uitgenodigd voor een quiz. Hij werd opgemerkt en mocht een examen afleggen. Hoewel hij bij de eerste vier van de vijfhonderd kandidaten zat, werd hij niet geselecteerd. Hij ging het onderwijs in en begon als germanist Duits, Engels en Nederlands te geven.

Enkele jaren later deed Dekeyser opnieuw mee aan een examen op de toenmalige BRT. Met succes. De eerste jaren maakte de man vooral humor op de radio. Samen met Jan Geysen, Jan Van Rompaey en Suus Verleyen was hij de stem van onder meer "Toast" en "Alle gekheid op een bandje".

In 1962 ging Dekeyser naar het radionieuws. Eerst als algemene reporter, maar al snel specialiseerde hij zich in het nieuws uit de Verenigde Staten. In de jaren 70 was hij ook actief als oorlogscorrespondent in onder meer Vietnam en Cambodja. In Noord-Ierland verbleef hij ook bijna drie jaar. Gedurende zijn carrière kon hij heel wat grote namen interviewen, onder wie vader en zoon Bush, Ronald Reagan en Margaret Thatcher. "De meeste staatshoofden zijn vrij toegankelijk. Je moet maar een beetje aandringen en je hebt ze. Dat is voor hen ook reclame. Ik mag daar niet te naïef in zijn", zei hij daarover onlangs aan het magazine van de KU Leuven.

Na zijn pensioen in 1992 presenteerde Dekeyser nog "De keuze van De Keizer" op Canvas. De man schreef ook een aantal boeken, onder meer over zijn dwergpapegaai Miel.