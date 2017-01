Sindsdien vragen vele fans zich af om wat voor wagen het precies gaat. In de jongste aflevering "Pork and burns" verklappen de makers eindelijk het antwoord. Het gaat om een Plymouth Junkerolla uit 1986, een fictief type van een merk dat echt heeft bestaan. Concreet zegt een personage dat het dit merk en model betreft, waarop Homer dat niet lijkt tegen te spreken.

De onthulling is vrij verrassend omdat eerdere referenties over de herkomst van de wagen een totaal andere richting uit gingen. Zo suggereerden de makers ooit dat het voertuig in Kroatië is gebouwd op basis van oude Sovjettanks.

Plymouth was een automerk dat een onderdeel vormde van Chrysler. In de jaren 80 produceerde het een reeks zogenoemde "K-Cars", waaronder de Plymouth Reliant (zie foto onder). Volgens jalopnik.com is de Junkerolla een fictieve variant van deze Reliant.