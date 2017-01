Woensdag heeft De Ceukelaire in "Hautekiet" op Radio 1 bekendgemaakt dat hij er door middel van hacking was in geslaagd de gsm-nummers van toppolitici en bekende Vlamingen via hun Facebookprofiel te achterhalen. Het ging daarbij om nummers die dan wel aan die profielen zijn gekoppeld, maar normaal niet openbaar te zien zijn.

Veel kon De Ceukelaire toen nog niet kwijt over de zaak omdat hij met Facebook over het probleem in gesprek was. Uit een derde en finale antwoord van de sociaalnetwerksite blijkt nu dat die deze zaak überhaupt niet als een probleem beschouwt.

Gsm-nummers die aan Facebook zijn toevertrouwd, zijn openbare informatie, zo gaat de redenering. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wie haar of zijn telefoonnummer uit "veiligheidsoverwegingen" heeft ingetikt, een "service" waar Facebook gebruikers regelmatig om vraagt.

De Ceukelaire vindt dit antwoord niet afdoende en is nu van plan zijn hackingmethode openbaar te maken, zo vertelt hij aan VRT Nieuws. Op die manier wil hij de druk op Facebook verhogen om actie te ondernemen. Vooraleer hij dat doet, wil hij wel eerst iedereen de tijd geven om haar of zijn gsm-nummer van Facebook te verwijderen.