Fans van Nintendo kunnen 3 maart in hun agenda aankruisen. Die dag ligt de Switch in de rekken. Dat is de nieuwe en langverwachte spelconsole van het Japanse bedrijf.

De Switch is een hybride console die je kan aansluiten op de tv, maar die ook bruikbaar is als draagbaar toestel. Het toestel moet de concurrentie aangaan met de PlayStation van Sony en de Xbox van Microsoft. Het moet Nintendo ook helpen marktaandeel te heroveren op de consolemarkt.

De nieuwe computer is de opvolger van de Wii U. Die kwam in 2012 uit, maar kon het succes van de originele Wii niet evenaren.

Voor de Switch brengt Nintendo nieuwe games uit de spelreeksen "The Legend of Zelda" en "Super Mario" uit. Die moeten spelers met een "ouderwets" patroon in het toestel schuiven, een knipoog naar de oude spelconsoles.

Wie de Switch in de VS koopt, zal 300 dollar (283 euro) moeten neertellen. In het Verenigd Koninkrijk kost de console 279,99 pond (320 euro). Hoeveel de console in ons land zal kosten, is nog niet duidelijk.