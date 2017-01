Fake news. Het is een term die we de afgelopen tijd steeds vaker horen opduiken. Zo werd de Amerikaanse zender CNN er afgelopen week nog van beschuldigd door de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump. De man weigerde een vraag van een CNN-journalist te beantwoorden nadat de omroep eerder had uitgepakt met bezwarend materiaal dat de Russen zouden bezitten over Trump.

"Trump maakt gebruik van het breder gevoel dat leeft bij de mensen. Ze denken dat ze worden voorgelogen door de media", zegt Wijnberg. "Er zijn goede redenen om kritisch te zijn ten opzichte van de klassieke media, maar Trump wakkert het gevoel niet met een goede reden aan. Hij probeert zoveel mogelijk twijfel te zaaien over wat wel of niet klopt. Mensen worden dan zo cynisch dat ze niets meer geloven van wat in het nieuws komt."

Kan dat tij worden gekeerd? "Ja", denkt de hoofdredacteur, al zullen zowel de burgers als de journalisten daar moeten aan werken. "Als journalisten moeten we kritisch naar onszelf kijken. Vertellen we verhalen die ertoe doen? Controleren we echt de macht of lopen we er achteraan voor kijkcijfers of kliks?", zegt de man. "Ten tweede is de vraag of de mensen waarvoor we het maken ook bereid zijn om daarvoor te betalen, zodat we in alle onafhankelijkheid onderzoek kunnen doen. We kunnen deze absurde toestanden keren, maar we moeten het samen doen."