De Cable Satellite Public Affairs Network (CSPAN) is een onlinezender die rechtstreeks de zittingen in het Amerikaanse parlement toont, zo ook een debat in het Huis van Afgevaardigden gisteren.

Rond 14 uur lokale tijd (20 uur bij ons) werd de uitzending plots onderbroken door "Worlds apart", een Engelstalige uitzending op Russia Today (RT), waarop de Amerikaanse verkiezingen werden besproken. RT is een Russische staatszender die in verschillende landen opereert.

De onderbreking duurde zowat 7 minuten. "Terwijl Amerika nog bekomt (van de verkiezing) op een emotionele manier, kijken veel mensen in heel de wereld op een kritische manier naar de recente verkiezingen in de VS om te zien of ze hun eigen verkiezingspolitiek moeten herbekijken", zei presentatrice Oksana Boyko voordat ze haar gast, de voormalige vice-secretaris van de VN Shashi Tharoor, introduceerde.