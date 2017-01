De redactie van het Nederlandse satirische programma "Rambam" tonen in de uitzending van vanavond aan dat het programma "De succesfactor" op RTL7 doorgestoken kaart is. In "De succesfactor" worden ondernemingen bekroond in verschillende categorieën.

"Rambam" heeft met het fictieve interimkantoor Topp Recruitment de National Business Succes Award voor job recruitement gewonnen. In werkelijkheid betaalden de programmamakers 12.750 euro om de award in die op maat in het leven geroepen categorie te winnen.

RTL7 heeft de uitzending van "Rambam" van vanavond al kunnen bekijken en heeft meteen beslist om "De succesfactor" te schrappen uit het aanbod.

"Dit is een heel ernstige zaak. We hebben dit verder onderzocht en naar aanleiding van onze bevindingen zijn we genoodzaakt per direct het betreffende programma, dat wordt uitgezonden op RTL7 via ingekochte zendtijd, net meer uit te zenden", klinkt het in een verklaring.