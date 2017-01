Dit seizoen onderneemt Waes twee "roadtrips", één door China en één door de VS. "China is zó groot dat je amper weet wat uitkiezen. Een doorsteek van oost naar west, in 2 afleveringen, leek ons de beste optie. Ik heb het gevoel dat we in de loop van die 6.000 km het échte China hebben kunnen tonen, al hadden we gemakkelijk nog twee afleveringen kunnen vullen."

De reis doorheen de VS, die stond al lange tijd op Waes' verlanglijstje. "Qua rariteiten moesten de Amerikanen niet onderdoen voor de Chinezen (lacht). Zeker in aanloop naar de presidentsverkiezingen was de sfeer érg beladen in de noordelijke, Trumpgezinde staten."

Roadtrips betekenen vooral: urenlang doorbrengen in de auto. Naast cameraman Nico en geluidsman Pascal is ook de rest van "de vriendengroep" - zoals Waes zijn vaste medewerkers na 15 jaar noemt - weer van de partij. "Als je geen goede vrienden bent, dan kan je onmogelijk zo lang op elkaars lip leven in het buitenland", aldus Waes. Intussen heeft team Waes zo zijn trucjes om de tijd te doden onderweg.