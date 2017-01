Zo trekt Noorwegen de stekker uit de FM-radio

In Noorwegen kan binnenkort enkel nog digitaal naar de radio worden geluisterd. In de provincie Nordland is vandaag al de overstap gemaakt. Met een heuse show is er afscheid genomen van de FM-radio. Ook bij ons zal dat in 2022 of 2023 gebeuren.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Zo trekt Noorwegen de stekker uit de FM-radio

In Noorwegen kan binnenkort enkel nog digitaal naar de radio worden geluisterd. In de provincie Nordland is vandaag al de overstap gemaakt. Met een heuse show is er afscheid genomen van de FM-radio. Ook bij ons zal dat in 2022 of 2023 gebeuren.