Muzikaal eerbetoon aan David Bowie in AB

Arno en BJ Scott en heel wat andere artiesten brachten hulde aan Bowie vanavond, in de AB in Brussel. dinsdag is David Bowie precies een jaar overleden, en daarom staat Radio 1 dan de hele dag in het teken van Bowie.

