"Veel kan ik er nog niet over zeggen, want ik ben nog in gesprek met Facebook", zegt hij. "De sociaalnetwerksite heeft een platform waar ethische hackers meldingen kunnen doen. Die berichten komen dan terecht bij een securityteam dat beslist of ze zoiets belangrijk vinden of niet. In dit geval is het al twee keer geweigerd, wat mij wel verontrust. Ik heb hen duidelijk gezegd dat ik in België gsm-nummers van toppolitici kan opvragen en dat we daar iets aan moeten doen."

De Ceukelaire heeft zo van verschillende politici en bv's het nummer gevonden. Hij gaf het voorbeeld van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), van wie het privénummer dus te vinden is via Facebook.