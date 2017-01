"Twin Peaks" was in de jaren 90 een kijkcijferskanon. De onopgeloste moord op het populaire schoolmeisje Laura Palmer in het fictieve, bizarre grensplaatsje Twin Peaks hield huiskamers wereldwijd in ban.

Het derde seizoen van "Twin Peaks" zal bestaan uit 18 afleveringen en beginnen met een twee uur durende episode. FBI-agent Kyle MacLachlan duikt opnieuw op in het verhaal. Daarnaast maken nieuwkomers als Monica Bellucci en Naomi Watts hun opwachting. Of de reeks ook in ons land te zien zal zijn, wanneer en op welke zender is nog onduidelijk.