Op het moment van de opnames voor "Het huis" stemden de Britten over hun toekomst in de Europese Unie. Wanneer Vranckx ontwaakt met het nieuws dat het "leave"-kamp het brexitreferendum heeft gewonnen, is hij oprecht verbaasd.

"Straf, die terugkeer naar het verleden. Eigenlijk is het opnieuw de angst die gewonnen heeft. Dat zie je ook in het terreurdebat, en het extreem-nationalisme. We kunnen niet zeggen dat we het niet geweten hebben. We kiezen ervoor."