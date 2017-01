Kosolsky benadrukt dat hij ruimte wil blijven vrijmaken voor een waardig en geïnformeerd debat over publicaties, benadrukt Kosolsky. "Daarom nodig ik iedereen uit zich in haar/zijn reacties niet langer te beperken tot enkele zinnen. Heel vaak ontvangen we op de redactie uitzonderlijk boeiende opiniestukken, die we met veel plezier publiceren. Je hoeft trouwens geen professor of politicus te zijn om een mooie bijdrage aan het publieke debat te leveren."

Kosolsky weigert het op zich te nemen mensen online op te voeden en middelen, die belangrijk journalistiek werk mogelijk kunnen maken, hiervoor aan te wenden. "Het is mijn job mijn hand in het vuur te kunnen steken voor alles wat op onze sites verschijnt. Het is niet mijn job mensen te tonen hoe ze zich online moeten gedragen."