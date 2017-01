Hollingworth, die een diploma Slavische talen op zak had, was niet de allereerste vrouwelijke oorlogsverslaggever, maar ze had bijzonder veel aandacht en interesse voor het strategische aspect van conflicten. De legende wil dat ze tot op haar sterfbed haar paspoort bij haar in bed had liggen, voor het geval ze plots zou uitgestuurd worden. In de loop van haar carrière bracht ze onder meer verslag uit over de crisis in Algerije, de Vietnamoorlog alsook over het Midden-Oosten.

Op latere leeftijd ging Hollingworth deel uitmaken van de Foreign Correspondents' Club (FCC) in Hong Kong. Daar woonde ze de laatste 40 jaar van haar leven, nadat ze in de jaren 70 naar Peking werd gestuurd als eerste Chinacorrespondent voor de Daily Telegraph. Hollingworth huwde twee keer.

Bij de FCC vierde ze in oktober haar 105e verjaardag. FCC-voorzitter Tara Joseph noemt haar "een ongelofelijke inspiratiebron" en "een bijzonder gewaardeerd lid". Op Hollingworths fanpagina op Facebook regent het reacties.