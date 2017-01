Het was pakkend: Peggy ligt in het ziekenhuis met een zware infectie aan haar been en ze ijlt. Ze kan zich niets meer herinneren van de dag voordien. Hoe ze schitterde op een buurtfeest. Haar zus is bij haar en steunt haar, spreekt constant bemoedigende woorden in.

"Je kan een goede vriendin hebben, maar dat is niet te vergelijken met een zus", getuigt Peggy's zus emotioneel. In de uitzending is ook te zien hoe Peggy's echtgenoot aan haar bed zit en over haar waakt. Er ontsnapt niets aan zijn aandacht en ze spreken elkaar met lieve, tedere woorden toe. Het koppel is 17 jaar samen.

In de uitzending mag Peggy uiteindelijk het ziekenhuis verlaten. Ze getuigt achteraf. De ziekte valt haar zwaar, ze is zich bewust van de situatie. Maar haar familie, man en kinderen houden haar staande.

De Facebookpagina van Eén meldt nu dat Peggy overleden is. "Ter nagedachtenis van Peggy en als steun voor de familie", luidt de post. Het regent reacties op Facebook. Velen herkennen zich in de situatie en betuigen hun steun. Ook de zus reageert en schrijft dat Peggy al op 28 oktober is overleden.