De hoofdredactie van De Telegraaf reageert geërgerd op de kritiek en de campagne die tegen de krant is ontstaan. "Het debat gaat in Nederland vaak meer over de gebezigde toonhoogte rond het fenomeen (van asielzoekers die overlast veroorzaken, nvdr.) dan over de aanpak van de problemen zelf", klinkt het in een commentaarstuk.

Ook de Nederlandse columniste Marianne Zwagerman - die zelf een verleden heeft bij De Telegraaf - reageert bijzonder ontstemd over "de misselijkmakende" campagne tegen de krant. "Dit heeft niets met xenofobie te maken", zegt ze op de Nederlandse NPO RAdio 1. "Iedereen schiet in de kramp op het moment dat het het label asielzoeker heeft, ook al is dat label volstrekt ongepast want die mensen hebben niets te zoeken in de asielprocedure. Maar iedereen gaat in de kramp "Oh maar dat moeten we knuffelen want anders spelen we Wilders in de kaart"." Zwagerman vindt de titel wel onhandig: “Een kop moet lezers het artikel intrekken, maar deze kop heeft het tegenovergestelde teweeggebracht”, aldus Zwagerman. “Mensen hebben alleen de kop gelezen en zijn gaan schreeuwen."

Marc Josten, hoofdredacteur van omroep Human, vindt net zoals de hoofdredactie van De Telegraaf dat het debat niet over de toon van een artikel zou moeten gaan. "Maar de krant heeft dat met zo'n kop wel mee gecreëerd. Zo ga je mensen "dehumaniseren". Schreeuwen aan welke kant ook lost niets op. We moeten daarentegen goed nadenken hoe we het echte probleem aanpakken."