Sterren kleuren de rode loper van de Golden Globes

Filmprijzen in de wacht slepen, er komt heel wat bij kijken. Een gepaste outfit, bijvoorbeeld, en een vlekkeloze verschijning voor het oog van de camera's. In Beverly Hills was het gisteravond hét moment voor klein en groot in de filmwereld om uit te blinken tussen al het moois.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

