De Amerikaanse actrice kreeg in Beverly Hills de Cecil B. DeMille Award voor haar hele carrière. Op het podium vertelde ze over het optreden dat haar het afgelopen jaar het meest had verrast. Maar dan alles behalve in de goede zin.

De Amerikaanse actrice kreeg in Beverly Hills de Cecil B. DeMille Award voor haar hele carrière. Op het podium vertelde ze over het optreden dat haar het afgelopen jaar het meest had verrast. Maar dan alles behalve in de goede zin.