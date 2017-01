De Amerikaanse goochelaar David Blaine heeft zijn recentste optreden bijna met zijn leven bekocht. De 43-jarige Blaine schoot zichzelf in de mond met een geweer in de MGM Grand Garden Arena in Los Angeles.

Het mondstuk dat de kogel moest opvangen, bleef niet zitten en schoot tegen zijn mondholte. "Ik dacht dat ik dood was. De inslag voelde aan alsof de kogel dwars door mijn hoofd was gegaan. Toen ik een immense pijn voelde, besefte ik dat ik nog in leven was", zei Blaine na afloop.

David Blaine had zich voor de act op vijf meter afstand van een geweer opgesteld. Met een touw haalde hij de trekker van het wapen over. De goochelaar voerde de act voor het eerst op in 2010. De act zal ook opgevoerd worden tijdens de komende wereldtournee van Blaine.