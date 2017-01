Van Damme dient eerstdaags een klacht tegen de Belgische staat in, een klacht die de VVJ volmondig steunt. "Ze wil persoonlijke genoegdoening omdat haar smartphone zomaar is afgeluisterd", zegt Deltour. "Bovendien lijdt ze mogelijk ook professionele schade door deze zaak. Zij is een journalist die op bronnen een beroep moet doen om informatie te verzamelen. Als haar telefoonnummer plots in een onderzoek opduikt, willen die mogelijk niet meer praten."

"Daarnaast willen we met de VVJ een duidelijk signaal geven aan het gerecht", gaat hij voort. "We kunnen niet langer dulden dat het het bronnengeheim zo flagrant schendt. De wet uit 2005 is geen vodje papier."

Deze zaak volgt nauwelijks enkele weken na de heisa rond VRT-journalist Bart Aerts. Hij had voor een reportage over de kasteelmoord afgetapte telefoongesprekken uit dat dossier gebruikt. Het gerecht voerde hierop bij hem thuis huiszoekingen uit en nam zijn smartphone in beslag. Ook toen had de VVJ het over "een flagrante schending van het bronnengeheim".