Jamie's Italian. Onder die naam heeft Jamie Oliver 42 restaurants in het Verenigd Koninkrijk en nog eens 36 in het buitenland. De Britten moeten het binnenkort met minder filialen stellen want de bekende tv-kok is van plan zes restaurants op Britse bodem te sluiten. Het gaat om de zaken in Aberdeen, Exeter, Cheltenham, Richmond, Tunbridge Wells en Ludgate Hill in Londen.

"Zoals elke restauranteigenaar weet, is de markt hard", zegt Simon Blagden, de uitvoerend directeur van de Jamie Oliver Restaurant Group. "De druk en de onzekerheid van de brexit maken het nog lastiger."

De sluitingen moeten al voor het einde van het eerste kwartaal van 2017 een feit zijn. 120 mensen verliezen hun baan. Dat is minder dan 5 procent van het totale personeelsbestand van de keten. Die wil hen een nieuwe job in andere filialen aanbieden.

Blagden benadrukt dat de keten het over het algemeen uitstekend doet, dit zowel in binnen- als buitenland. "In het Verenigd Koninkrijk willen we ons concentreren op de kern van de Jamie's Italian keten en op de uitbreiding van ons merk Barbecoa. Internationaal plannen we 22 nieuwe Jamie's Italian restaurants."