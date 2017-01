"Ik kan bevestigen dat ik opa word." Met die woorden geeft Kris Vinck in Het Laatste Nieuws aan dat zijn dochter Marie zwanger is van haar eerste kind. "De baby is gepland voor eind maart."

Marie Vinck is 34 en speelde mee in tal van Vlaamse films en series. Zo was ze onder meer te zien in de films "De kus", "Loft", "Adem" en "Smoorverliefd". Daarnaast had ze rollen in series als "De smaak van De Keyser", "De Rodenburgs" en "Zone stad". Haar moeder is actrice en regisseur Hilde Van Mieghem.

De vader van de baby is Stef Aerts. Hij is 29 en speelde eveneens mee in "Adem", "Smoorverliefd en "Zone stad". Recent had hij een hoofdrol in de serie "Callboys" op Eén.