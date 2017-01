De BBC wordt wel eens verweten te politiek correct te zijn, maar met de sketch "The real housewives of ISIS" gaat de Britse omroep beslist in tegen dat verwijt. In de bewuste sketch is een radeloze vrouw te zien die in huilen uitbarst omdat haar echtgenoot maar blijft doorgaan over de 40 maagden die hij in het hiernamaals zal aantreffen. En dus ook vrouwen met specifieke mode-issues komen aan bod.

De sketch is op gemengde gevoelens onthaald. Sommigen vinden hem hilarisch en briljant, anderen kwetsend en onaanvaardbaar. De kritiek luidt dat de programmamakers al te lichtzinnig omspringen met de ernstige en brutale onderdrukking van vrouwen door IS.

"In satire moet je onbevreesd zijn, want anders ondermijn je je geloofwaardigheid", verdedigt een van de makers zich. "Je kunt niet jarenlang achter oud-premier David Cameron aangaan, zoals wij gedaan hebben, en IS links laten liggen."