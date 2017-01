Kan ik mijn huis zomaar verhuren? Wat dekt mijn brandverzekering? Zou ik beter bouwen of renoveren? Kan de huisbaas een huisdier verbieden? Het zijn vragen die elke huurder of eigenaar van een huis of appartement zich vroeg of laat stelt. Vanaf woensdag 18 januari zoekt Marcel Vanthilt naar een antwoord in "Wonen.tv".

In dat programma op Eén belicht de presentator alle mogelijke aspecten van wonen. Daarnaast wil hij de kijker inspireren, onder meer door een kijkje te nemen in bijzondere huizen of mensen te volgen die zelf hun verbouwingsproject voltooien.

Vanthilt ontdekt ook tien Belgische toparchitecten en gaat na hoe het voelt om op een andere plek in de wereld te wonen. Hij laat zich bijstaan door regisseur en art director Katrien Vanderlinden en door architect Dag Boutsen.