Het is een vaste gewoonte van Zuckerberg bij de start van een nieuw kalenderjaar: een goed voornemen publiek maken. Vorig jaar kondigde hij aan dat hij meer wou lezen. Eerder nam hij zich onder meer voor elke dag iemand een dankbriefje te schrijven en elke dag iemand te leren kennen die niet voor Facebook werkt.

Dit jaar focust Zuckerberg zich op reizen. Zelf wil hij dat binnen de VS doen, maar volgens hem is de uitdaging voor iedereen relevant. "Het zou ons allen goed doen als we meer luisteren en meer te weten komen over hoe andere mensen leven, werken en nadenken over de toekomst", schrijft hij op zijn Facebookpagina.

Hij nodigt iedereen dan ook uit zijn voorbeeld te volgen. Concreet lanceert hij de uitdaging om in 2017 twaalf nieuwe plekken te bezoeken. "Die plekken moeten niet ver weg zijn", benadrukt hij. "Een rit van een half uur om mensen te ontmoeten in een gemeenschap waarin je normaal niet vertoeft, telt ook."

Zuckerberg heeft zijn voornemen voor 2017 A Year of Travel gedoopt en heeft hiervoor een speciale Facebookpagina aangemaakt. Specifiek voor reizigers in de VS heeft hij de groep A Year of Traveling the US gemaakt. Hij moedigt mensen in andere landen aan een eigen nationale pagina te maken.