Van het eerste nummer vlak na de aanslag werden ongeveer 500.000 exemplaren verkocht in ons land. "De Belgen kochten het magazine toen vooral uit steun. De oplage is sindsdien uiteraard gezakt, maar nu blijft ze min of meer stabiel. Er blijkt veel interesse voor het blad. Tot voor de aanslag kenden veel mensen Charlie Hebdo niet, nu staat het op de radar."

In het verleden was Charlie Hebdo bovendien slechts in enkele honderden winkels te koop. Nu verkopen 3.000 krantenwinkels het magazine, of ongeveer 80 procent van het totaal. "En opvallend: ook in Vlaanderen zijn er goede verkoopcijfers."

Vandaag ligt een speciale editie van Charlie Hebdo in de rekken. Op de voorpagina: "2017, enfin le bout du tunnel." (2017, eindelijk het einde van de tunnel.) Met daarbij de tekening van de lange loop van een geweer, vastgehouden door een moslimterrorist.