Optreden Mariah Carey op Times Square draait helemaal in de soep

In New York moet je vooral op Times Square zijn om het nieuwe jaar te vieren. Topact van deze editie was Mariah Carey. De zangeres van "All I want for Christmas is you" beleefde echter een beroerde avond. Er leek iets mis te lopen met de geluidsinstallatie en toen er niet snel beterschap kwam, gaf Carey er maar de brui aan.

