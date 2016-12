Pascale Platel leest het liefst filmische, humoristische boeken. Bij “Persepolis” zag ze zelfs eerst de film, vooraleer ze de stripreeks van Marjane Satrapi ontdekte. “

Dit is een boek waarop ik echt zat te wachten. Iemand die mij komt schetsen wat de voor- en nadelen zijn van de westerse wereld en de Arabische cultuur. En ook wat de gelijkenissen of verschillen zijn. In essentie hebben beide werelden dezelfde problemen. Wij leven in een cultuur waarin we vrij willen zijn, maar eigenlijk is onze vrijheid beperkt. Ook mensen met boerka’s nemen hun vrijheid in die beperktheid.”

De strip gaat over een Iraans meisje dat vanaf haar veertiende naar Wenen verhuist om zichzelf in veiligheid te brengen. “Ondertussen is het voor mij een basisboek geworden, zowel door de vormgeving als door de humoristische stijl. Het is heel ontroerend hoe Satrapi de zware dingen licht kan maken en omgekeerd.”