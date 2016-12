In een reactie aan onze redactie bevestigt Roularta-topman Xavier Bouckaert de grote veranderingen. "Deze week" zal dubbel zoveel pagina's tellen dan nu het geval is met "De streekkrant". We gaan ook veel meer dan nu het geval is vooruitblikken naar wat er in de komende week zoal op het programma staat in een gemeente", zegt de topman.

Dit alles betekent dus dat er veel meer redactionele inhoud te lezen zal zijn in het blad. "We hebben een grote rondvraag gehouden bij onze lezers en bij onze adverteerders. De conclusie was dat we op zoek moesten gaan naar een nieuw format."

Bouckaert bevestigt ook dat Roularta op zoek gaat naar versterking voor hun redactie en voor hun netwerk van freelancers.