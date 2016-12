Terwijl broer en zus Vier en Vijf kiezen voor romantische komedies met "Bringing down the house" en "Family for Christmas" overbrugt Zes resoluut de nacht met drie afleveringen van "Sex and the city". In tijden van bingewatchen kan dat nooit kwaad, en dat in combinatie met een serie over vrouwen en hun libido.

Toch zal "Bringing down the house" hier het pleit winnen. Het acteursduo Steve Martin en Queen Latifah werkt best op de (slappe) lachspieren. De film brak in 2003 weliswaar geen potten, maar deugt wel om je verstand even op nul te zetten.