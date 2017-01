“Onder het motto: “Lezen is voor mij ook een opgave”, heb ik ooit eens meegedaan aan een campagne om jongeren aan te zetten tot lezen”, vertelt Verbeke. “Een medewerker van Stichting Lezen heeft me toen dit boek aangeraden.” Het bestaat uit tien reportages over vroeger, over hoe we dat verleden een plaats geven en hoe we omgaan met de obstakels van het heden.

“Door de prachtige pen van cabaretier Wouter Deprez afgewisseld met de sterke foto’s van Jonas Lampens is het een ideaal tussenboek. Vijf boeken binnen enkele maanden lezen, is voor veel mensen peanuts. Maar als je weinig leest, is dat best wel een ferme opdracht.”