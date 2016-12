Tinder werd eind 2012 gelanceerd en wint snel aan populariteit. Het resultaat van een afspraakje via de app blijkt vaker een kortstondige seksuele ervaring dan een echte relatie.

Timmermans vermoedt dat het hoge aantal onenightstands het gevolg is van het feit dat de gebruikers meer zelfvertrouwen hebben als ze elkaar voor het eerst ontmoeten dan bij een blind date of een andere eerste afspraak.

"Doordat ze weten dat er wederzijdse interesse is, komt het makkelijker tot seks, ook al zit er misschien geen relatie in", aldus Timmermans in Campuskrant, het maandblad van de KU Leuven. Bij Tinder kan je immers pas contact leggen met iemand als er wederzijdse interesse getoond is op basis van foto's.

Gevraagd naar hun motieven geven echter slechts weinigen aan op zoek te zijn naar een onenightstand. Bij mannen is dat vaker het geval dan bij vrouwen, die eerder uit zijn op een "ego boost". "Amusement" en "nieuwsgierigheid" zijn de motieven die het hoogst scoren. Een partner zoeken komt op de vierde plaats.

In vergelijking met anderen zijn Tinder-gebruikers extraverter en staan ze meer open voor nieuwe ervaringen. Uit het onderzoek blijkt voorts dat Tinder vooral mensen aantrekt tussen 18 en 29. Het aantal gebruikers daalt met de leeftijd. "De oudste deelnemer aan het onderzoek was 69 jaar", zegt Timmermans.

Opvallend is voorts dat 12 procent een relatie heeft. "Het gaat wellicht om mensen die pas uit hun relatie durven stappen wanneer ze via Tinder een nieuw opvangnet gevonden hebben", aldus Timmermans.