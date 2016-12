Hoe kan het menselijk ras van de aardbodem verdwijnen? De Britse auteur Brian Clegg nam deze vraag als zijn beginpunt. In dit boek onderbouwt hij wetenschappelijk elke realistische manier waarop de beschaving zoals we ze kennen kan ophouden. Denk maar aan een nucleaire oorlog, een pandemie, de zon die ontploft of uitdooft, een zwart gat in de Large Hadron Collider, enzovoort.

“Wat Clegg doet is voor mij een beetje als religie: het is niet morbide, maar net nuttig om na te denken over hoe ons ras mogelijk tot een einde kan komen. Op die manier leren we misschien te appreciëren wat we hebben en kunnen we bijvoorbeeld het risico van een cowboy als Trump leren herkennen”, zegt De Cock.