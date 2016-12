In “De waarheid over de zaak Harry Quebert” wordt de gelijknamige auteur verdacht van moord op een meisje dat dertig jaar eerder verdween. Schrijver Marcus Goldman, van wie Quebert de mentor is, gelooft in de onschuld van zijn grote voorbeeld en gaat op zoek naar de waarheid.

“Maar die waarheid lijkt veel gecompliceerder te zijn dan hij vooraf had gedacht”, vertelt Vertonghen. “Het is een mooi geschreven en spannend verhaal. De schrijfstijl van Dicker deed mij denken aan de Millennium-trilogie van Stieg Larsson. Als lezer word je meegezogen in het radarwerk van de auteur. Het is een boek met een uitstekende opbouw en een verrassend einde.”