“20 à 25 jaar geleden ontdekte ik dit boek per toeval. De grootvader van mijn vrouw, een 92-jarige autodidact, vertelde mij dat “Totalité et Infini” een echte aanrader was. Het bleek een bijzonder filosofisch werk te zijn, dat ik toen toch maar langs de kant liet liggen.

Uiteindelijk begon ik er op een congres toch aan en ik was onmiddellijk gegrepen door een soort van herkenbaarheid in het denken over mijn vak.” Sindsdien heeft dit boek De Wachter niet meer losgelaten en citeert hij het in bijna ieder eigen werk. “Het is een filosoof die mij eigen is geworden. Je legt het terug en je leest het opnieuw. En met dit in het achterhoofd lees ik andere lectuur.”