De Koning Boudewijnstichting is verantwoordelijk voor de verdeling van al het ingezamelde geld. "Van iedere actie kennen we precies het goede doel", zegt Gerrit Rauws van de stichting. "Ook van elke plaat is dat zo. Daar zitten telkens codes achter. Elke euro komt dus bij het juiste goede doel terecht. Het geld dat via de Warmathons is ingezameld, verdelen we tot op de eurocent eerlijk over alle goede doelen."

"Rond 20 januari hopen we de eerste betaling aan een resem goede doelen te doen", gaat hij verder. "In februari en mogelijk ook in maart volgen nieuwe betalingen. Veel hangt af van hoe snel alle actievoerders hun ingezamelde geld aan de Koning Boudewijnstichting overmaken. We vragen dat het langs ons passeert, niet omdat wij er iets aan hebben, maar omdat we zo zeker zijn dat het bij het juiste goede doel terechtkomt."