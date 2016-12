Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen op 22 maart. Enkele weken geleden lanceerde hij op een TEDx-conferentie in Nederland zijn "Jihad van liefde", wat een antwoord moet vormen op verdeeldheid en terrorisme.

Afgelopen donderdag zat de Molenbekenaar in "De afspraak", waar hij op vraag van presentator Bart Schols zijn oproep herhaalde. De video werd op Facebook geplaatst en gaat ondertussen viraal. Vrijdagavond was de video al bekeken door 2 miljoen mensen, ondertussen gaat het al om 4 miljoen kijkers. Bovendien is het fragment al 87.000 keer gedeeld.