Serious Request van NPO 3FM is de Nederlandse tegenhanger van onze Warmste Week van Music For Life. Twee radiopresentatoren maakten er een week lang radio vanuit een Glazen Huis in Breda. De opbrengst ging dit jaar naar het Rode Kruis en heeft als doel te voorkomen dat kinderen sterven aan een longontsteking.

Het hoogtepunt van de actie was het bezoek van de 6-jarige Tijn aan het Glazen Huis. Het jongetje heeft hersenstamkanker en is ongeneeslijk ziek, het zou zijn laatste "Serious Request" worden, zo vertelde zijn vader.

Om aandacht te vragen voor zijn ziekte én tegelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis, ging Tijn nagels lakken. Het verhaal van Tijn raakte bij zoveel mensen een gevoelige snaar dat talloze Nederlanders (onder wie verschillende bekende koppen) hun nagels gingen laken. Tijn haalde daarbij meer dan 2,5 miljoen euro op voor Serious Request. Een waanzinnig bedrag, zeker als u weet dat Tijn zelf slechts 100 euro had vooropgesteld als doel.