Bij Vier waren ze gisteren not amused met de initiatieven waarvan overigens niet duidelijk is of ze van één en dezelfde persoon komen. De finale werd enkele dagen geleden opgenomen voor een select publiek dat met aandrang gevraagd wordt om niets vooraf te lekken.

Vandaag relativeert woordvoerder Kristof Demasure de zaak. "Mensen zetten op sociale media wel vaker informatie waarvan niet duidelijk is of ze wel klopt. Zo gaat dat nu eenmaal in 2017. En het is eigen aan zo'n programma dat er heel veel complottheorieën en verdachtmakingen de ronde doen en dat er ballonnetjes worden opgelaten."

Vier is dan ook niet van plan om stappen te ondernemen. "Het IP-adres is bekend, maar we gaan daar geen juridische zaak van maken, zelfs al is "De slimste mens ter wereld een zaak van staatsbelang", lacht Demasure. "Het blijft een spel. We zullen gewoon proberen om het spel volgend jaar nóg spannender te maken."