Tijn lijdt aan herstenstamkanker, een zeldzame ziekte die in Nederland jaarlijks een 20-tal kinderen treft. In mei kregen de jongen en zijn ouders te horen dat hij nog minder dan een jaar te leven had.

Eergisteren klopten het jongetje en zijn vader aan bij het Glazen Huis in Breda vanwaaruit radiozender 3FM momenteel een marathonuitzending houdt voor het goede doel. "Serious request" is de voorloper van Music For Life bij ons en zamelt dit jaar samen met het Rode Kruis geld in voor kinderen die sterven aan een longontsteking. Wereldwijd overlijden elk jaar 900.000 jonge kinderen aan de aandoening.

Tijn wou ook een bijdrage leveren, want hij is zes jaar mogen worden. Een leeftijd die veel kinderen niet eens halen. Hij stelde een nagellak-challenge voor, naar analogie met de Icebucket Challenge voor ALS een tijd geleden. Wie zijn nagels door de jongen liet lakken, doneerde een euro of meer aan het Rode Kruis. Wie niet op de uitdaging wou ingaan, moest 10 euro doneren.