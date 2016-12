Van Bouwel klinkt behoorlijk enthousiast gedurende het gesprek. De overwinning in “De slimste mens ter wereld” is voor hem dan ook de kers op een “surreëel” 2016. “Het afgelopen jaar was voor mij echt een keerpunt. Ik was de mol in “De mol”, veranderde van job (Van Bouwel is beginnen werken voor Woestijnvis, nvdr.) en nu ben ik ook de Slimste mens ter wereld geworden. Het is bijna belachelijk. 2017 zal fameus uit zijn pijp mogen komen om nog maar aan de enkels van 2016 te geraken.”