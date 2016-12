Opvallend genoeg was het net die topfavoriete die maar aarzelend op gang kwam. In tegenstelling tot haar voorbije passages in het programma liet ze heel wat steken vallen, wat haar seconden kostte. Aan de andere kant was er dan Van Bouwel die van in het begin van de aflevering de leiding nam. De Roo speelde goed, maar raakte gedurende de verschillende rondes nooit over de “De mol”-kandidaat.



Grote verschillen qua seconden waren er evenwel niet. De filmpjesronde zou uiteindelijk bepalen welke twee kandidaten doorstoten naar het ultieme finalespel. Een tactisch en rekenkundig foutje aan de kant van Leyers maakte dat zij uiteindelijk met het brons naar huis mocht.