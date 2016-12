De reeks speelt zich af in en rond hotel "Beau Séjour" in Dilsen-Stokkem, waar de hele ploeg tijdens de opnames bleef overnachten. "Mijn vader heeft me er 10 jaar geleden mee naartoe genomen. Het was liefde op het eerste gezicht", vult Nathalie Basteyns, de andere helft van het regieduo aan. "Nadat ik er voor de eerste keer was geweest samen met Kaat wisten we allebei dat we ooit een reeks of film zouden maken over een moord in de "Beau Séjour"."

Na "Clan" trekt het duo opnieuw de kaart van de whodunnit, met een sterke vrouw in de hoofdrol. "De scenaristen zijn met een spannender idee gekomen dan het klassieke politieverhaal", aldus Beels. "De zoektocht van Kato dient als glijmiddel om mensen 10 weken lang mee te nemen in een verhaal over afscheid en rouw."