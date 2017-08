"Snorting copper": zo heet de tekening die Banksy dik tien jaar geleden op de muur van een toilettenblok schilderde in Shoreditch, een wijk in het oosten van Londen. Het beeld toont een agent die cocaïne snuift en is kenschetsend voor de anonieme Britse kunstenaar. Toch verdween het al snel uit het straatbeeld en raakte het zo in de vergetelheid. Recent hebben projectontwikkelaars Jonathan Ellis en David Kyte het herontdekt toen ze het gebouw kochten.

Het waren buren die hen over het bestaan van de Banksy vertelden. "Ze vroegen ons of we wisten dat een overschilderde Banksy op de muur stond", vertelt Ellis aan The Guardian. "Toen we de sleutels in handen hadden, gingen we een kijkje nemen." Samen met Kyte haalde hij een grote plank voorzichtig van de muur en zag hij de contouren van het schilderij.

Het bevond zich in een slechte staat. Niet alleen was het gevandaliseerd, de lokale autoriteiten hadden het met een hogedrukreiniger bewerkt én iemand had het met een dikke laag verf overschilderd.