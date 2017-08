Een oude man in een houten leunstoel met de handen ineen gevouwen en de benen gekruist: dat is te zien op een oude foto die op 5 oktober bij veilinghuis Sotheby's in New York onder de hamer gaat. Het kiekje brengt mogelijk 250.000 dollar (ruim 212.000 euro) op, want het gaat voor zover bekend om het oudste nog bestaande portret van een Amerikaanse president.

De foto is in maart 1843 gemaakt en toont John Quincy Adams, de zesde president van de VS die van 1825 tot 1829 de plak zwaaide in het Witte Huis. Op het moment van de opname was hij 76 en volksvertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Massachusetts.

Adams liet de foto maken in de studio van Philip Haas in Washington D.C.. Het gaat om een zogenoemde daguerrotype, een vroege fotografische methode waarbij het beeld rechtstreeks op een lichtgevoelige koperen plaat terechtkomt. Elke daguerrotype is hierdoor uniek.