Is het nu thuis in de zetel of in een tentenkamp in een desolaat gebied, boeken lezen is de meest zuivere vorm van ontspanning en escapisme. Ook voor oorlogscorrespondent en boekenfanaat Rudi Vranckx. "Het feit dat ik de voorbije 25 jaar in een vijftigtal conflictgebieden ben geweest, heeft me wellicht meer veranderd dan wat ik zelf voor mogelijk hield. Hierdoor heeft bepaalde literatuur voor mij ook een andere invulling gekregen."

Zelfs wanneer Vranckx onderweg is, voelt hij zich genoodzaakt om een boekenwinkel binnen te stappen als hij er een tegenkomt. "Vroeger toen ik in Bagdad was en de regio nog onder Sadam Hoessein viel, ging ik altijd naar Al Mutanabbi, de bekendste boekenstraat in het oude stadsdeel. Dat straatje was voor mij een bron van hoop. Extremisten hebben het enkele keren de lucht ingeblazen, en toch kwamen schrijvers, kunstenaars en intellectuelen daar telkens terug samen om met elkaar in discussie te treden en te ontsnappen aan de wereld."

Toch is het voor Vranckx praktisch gezien niet altijd even gemakkelijk om te lezen als hij op pad is. Daarom heeft hij zichzelf een e-reader aangeschaft. "Het is niet hetzelfde als een boek fysiek in je handen hebben, maar zo kan ik toch lezen als ik ergens in het duister zit."